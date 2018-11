De deuxième à premier : le vainqueur de catégorie ERC Bernardi est champion en Clio

Florian Bernardi, qui a remporté l'ERC3 sur le Rally Islas Canarias en mai, a célébré la victoire en Trophée Européen Clio R3T avec une quatrième place au Rallye du Var, le week-end dernier.

Copiloté par son compatriote Victor Bellotto, le Français était aussi en lutte pour la victoire dans la catégorie au Rally di Roma Capitale comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, en juillet, quand il a abandonné sur sortie de route.

Cependant, il a réagi avec deux victoires de suite en Trophée Clio R3T pour gagner cette formule de promotion constructeur après en avoir été vice-champion en 2017.

“Évidemment, nous sommes plus que satisfaits de nos résultats cette saison, on a gagné le Trophée Clio R3T qui était notre objectif numéro un”, a déclaré Bernardi. “En parallèle de ces résultats, on a découvert une équipe exceptionnelle. Le travail de Fred Anne a été bon toute la saison, sans oublier la collaboration avec Rtec Suspensions. Je veux juste remercier tous mes partenaires qui sont avec moi depuis des années.”

