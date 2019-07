Des géants de l’ERC face à face à Rome

Deux géants du Championnat d'Europe FIA des Rallyes vont se retrouver face à face au Rally di Roma Capitale, du 19 au 21 juillet.

Giandomenico Basso, qui a deux titres et 18 victoires en ERC à son actif, affrontera Luca Rossetti, lui-même triple champion ERC et vainqueur de 12 manches du championnat.

En plus de viser le succès en ERC, Basso et Rossetti poursuivront leur lutte pour le titre dans le championnat italien, Basso (ŠKODA FabiaR5) abordant le Rally di Roma Capitale – comptant à la fois pour le CIR et l'ERC – avec trois points d'avance sur Rossetti (Citroën C3 R5).

Basso a terminé en dauphin de l'actuel champion en titre Alexey Lukyanuk à Rome la saison dernière, le Russe prenant le départ de ce rendez-vous asphalte avec neuf victoires en ERC à son tableau de chasse.

