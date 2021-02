Mais celui qui s’est le plus mis en valeur est l’ancien pilote de circuit Boštjan Avbelj, qui a fait ses débuts en ERC la saison dernière au Rally di Roma Capitale. Le Slovène a signé deux chronos dans le top 3 en spéciale et s’est montré le plus rapide de tous dans la dernière, mais un pneu endommagé dans l’ES1 lui a coûté près de six minutes et l’a empêché de viser la victoire au général avec sa Škoda Fabia.