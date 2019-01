Nikolay Gryazin a donné une nouvelle idée de ses intentions pour 2019 en dominant le KNA Rally Finnskog, en Norvège, hier.

Le champion FIA ERC Junior des moins de 28 ans (Under 28) 2018 s'est montré le plus rapide sur les six spéciales pour gagner avec près de sept minutes d'avance, avec la ŠKODA Fabia R5 de Sports Racing Technologies qu'il partage avec son copilote Yaroslav Fedorov.

Gryazin dispute une poignée de rallyes hivernaux en préparation de ses débuts en championnat du monde au Rallye de Suède, le mois prochain.

Un autre concurrent de l'ERC Junior U28 a connu la réussite ce week-end, Rhys Yates prenant la 14e place au général pour ses débuts sur le Rallye Monte-Carlo.

Par ailleurs, l'ancien régulier de l'ERC Jaroslav Orsák a remporté le Winter Rally en Lituanie.

The post Deux rallyes, deux victoires pour le champion ERC Gryazin appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.