Deux rivaux Abarth en ERC, un trophée et 30 000 € en jeu

La course au titre opposant Andrea Nucita et Dariusz Poloński depuis le début de la saison d'Abarth Rally Cup va se conclure en Hongrie le mois prochain.

Nucita et Poloński ne sont séparés que par huit points après cinq manches de ce championnat monotype ; Nucita a l'avantage, ayant remporté trois victoires contre une pour son rival.



Nucita et Poloński vont se battre non seulement pour l'honneur de remporter le premier titre de l'Abarth Rally Cup avec un calendrier pleinement intégré au FIA European Rally Championship, mais aussi pour les 30 000 € que s'octroiera le champion.



Le Rally Hungary aura lieu du 8 au 10 novembre.

