Les pilotes potentiels de l’excitante Ford Fiesta Rally3 nouvelle génération de M-Sport ont eu la chance de découvrir la voiture de rallye à quatre roues motrices la plus accessible financièrement, lors d’une récente séance d’essais de trois jours.

Première voiture de type FIA Rally3 dévoilée, la nouvelle Fiesta Rally3 disputera le Championnat FIA ERC Junior équipé par Pirelli en 2021 aux mains de Ken Torn, champion ERC3/ERC3 Junior 2020, qui n’a pas caché son intention de viser le titre ainsi que le volant en Championnat du Monde Junior des Rallyes de la FIA 2022 qui accompagnera celui-ci.

ERC Les pilotes de l’Abarth Rally Cup embarqueront pour six rallyes ERC 16/02/2021 À 17:00

L’Estonien de 27 ans était au volant sur le Silesia Ring, dans le sud de la Pologne, emmenant dans le baquet de droite les éventuels clients pour leur donner une idée du potentiel de la Fiesta Rally3 sur une spéciale en terre.

Tom Kristensson, vice-champion ERC3 Junior en 2018 avant de coiffer justement la couronne en Championnat du Monde Junior des Rallyes de la FIA la saison dernière sur une Ford Fiesta Rally4, a quant à lui piloté une version asphalte de la Fiesta Rally3 sur la partie circuit du site. Plusieurs pilotes passés et présents de l’ERC Junior ont rejoint le Suédois pour évaluer la Fiesta Rally3.

Afin que soit respecté à tout moment le strict protocole mis en place pour cause de Covid-19, les clients étant placés dans des bulles et une désinfection rigoureuse a été effectuée à l’intérieur des voitures entre chaque passage.

L’homologation de la Fiesta Rally3 étant attendue pour le mois de mars, ces essais ont fourni une première opportunité, pour la majorité des personnes présentes, de découvrir la nouvelle catégorie quatre roues motrices dans laquelle ils souhaitent courir en 2021 ou dans un futur proche.

Maciej Woda, directeur de M-Sport Poland, a déclaré :“Nous avons été en mesure d’accueillir une liste de clients intéressés par la nouvelle Ford Fiesta Rally3 quatre roues motrices. Voir quelques visages nouveaux ou familiers essayer la voiture a été génial et j’ai l’enthousiasme de tous envers la voiture et la catégorie a été un encouragement pour moi.”

“C’était en fait assez intéressant d’organiser de tels essais et de pouvoir satisfaire tant de clients tout en les maintenant par groupes dans des bulles sans brassage entre les tests. Nous avons pu leur offrir à tous des toues en tant que passager sur la spéciale en terre du Silesia Ring en Pologne avec au volant Ken Torn, le champion ERC3 et ERC3 Junior 2020.”

“C’était une opportunité géniale pour Tom d’engranger des kilomètres avec la Fiesta Rally3, lui qui disputera les six manches de l’ERC Junior cette année. Nous voulions que Ken pilote pour montrer que le Rally3 est un bon palier en venant du Rally4. La Fiesta Rally3 est une voiture avec laquelle on peut être en confiance et qui n’est pas trop exigeante quand vous rechercher la limite par rapport à une Rally2.”

“Nous avons utilisé aussi le circuit du Silesia Ring, laissant les clients prendre le volant pour évaluer la Fiesta Rally3 avec Tom Kristensson, le champion FIA Junior WRC 2020, dans le siège du copilote pour leur donner quelques petits trucs et conseils. Je suis très content du retour technique reçu de nos invités, qui nous a confirmons que nous allions dans la bonne direction avec la Fiesta Rally3 et que le Rally3 lui-même a beaucoup d’intérêt.”

Nouvelle génération de Rally3 pour le FIA ERC Junior, un volant en FIA Junior WRC pour le champion

La structure à deux niveaux de l’ERC destinée aux jeunes pilotes et qui rencontre un grand succès se poursuit en 2021, mais avec une différence. Le Championnat FIA ERC1 Junior devient pour la saison à venir le Championnat FIA ERC Junior, avec des voitures de type Rally3 de la nouvelle génération et équipées de pneus Pirelli.

Cet excitant changement est en phase avec les mesures en cours visant à rendre plus accessible le rallye en quatre roues motrices au niveau international pour les jeunes talents, et offre un palier plus atteignable aux pilotes arrivant de l’ERC3 Junior ou des championnats nationaux.

En passant à la réglementation Rally3, le FIA ERC Junior, qui reste ouvert à toutes les équipes et marques de voitures, ouvre la voie en tant que tout premier championnat réservé à cette catégorie Rally3, appelée à devenir de plus en plus importante au cours des prochaines années.

Dans le cadre d’une alliance entre la FIA, instance dirigeante, M-Sport, l’entreprise qui a conçu la Ford Fiesta Rally3, le manufacturier de pneus Pirelli et le promoteur de l’ERC, Eurosport Events, le vainqueur du Championnat ERC Junior de la FIA 2021 sera assuré de monter en Championnat du Monde Junior des Rallyes de la FIA pour cinq manches en 2022 avec une Fiesta M-Sport équipée de pneus Pirelli. La structure du championnat, catégorie de voitures comprise, doit être annoncée par la FIA début 2021.

L’ERC3 Junior continue en tant que championnat multimarque et multiéquipe pour les voitures de type Rally4 et Rally5 avec Pirelli comme fournisseur de pneus unique. Les récompenses sont détaillées dans un article ci-dessous.



Pour plus d’information sur l’ERC Junior :https://www.fiaerc.com/erc-junior-2021/

ERC Des pilotes ERC font le Show à Adria 15/02/2021 À 17:00