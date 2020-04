Ducher en quête d’un titre et heureux du retour de Stratieva en ERC

Vincent Ducher, directeur rallye chez Saintéloc Racing, espère pouvoir compter une fois de plus sur la "fiabilité" d'Ekaterina Stratieva alors que l'équipe de Saint-Etienne vise de remporter deux titres consécutifs dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Ekaterina Stratieva a rejoint Saintéloc pour les derniers rallyes de la saison 2019, à Chypre et en Hongrie, et les points qu'elle a marqués ont été déterminants pour l'équipe junior de Saintéloc qui a remporté le titre.

"Il est certain qu'Ekaterina nous a aidé à remporter le titre des équipes l'année dernière, il est donc important d'avoir des pilotes fiables", a déclaré Ducher."Nous avons travaillé ensemble pour obtenir plus de sponsors pour elle et elle pourra aussi apprendre de ses coéquipiers."

Marijan Griebel et Alexey Lukyanuk représenteront également le Saintéloc Junior Team en 2020.

