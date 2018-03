ERC : cinq questions à Albert von Thurn und Taxis

L'ancien pilote de GT Albert von Thurn und Taxis est sur le point d'entamer sa seconde saison en Championnat d'Europe FIA des Rallyes. Voici ce que la nouvelle recrue de l'équipe BRR avait à nous dire avant le Rallye Azores Airlines.

Quel est votre objectif pour cette seconde saison en ERC ?“Notre but principal est de faire un petit pas à la fois, donc je ne recherche pas une amélioration massive, mais j'espère faire des progrès décents et réduire un petit peu l'écart avec les plus rapides. Comme nous ne faisons pas beaucoup d'essais, les rallyes sont un terrain d'entraînement majeur. Mais nous pouvons compter sur notre expérience de l'année dernière et, espérons, améliorer nos chronos un petit peu pour remonter dans le classement.”



Les rallyes sont presque tous les mêmes, la voiture est la même mais l'équipe n'est pas la même. Quelle différence cela fait-il ?“Je connais Raimund [Baumschlager] depuis pas mal de temps. Quand l'opportunité s'est présentée, cela a été difficile de quitter Wevers car je les aime beaucoup et j'ai beaucoup aimé travailler avec eux. Raimund et son équipe apportent beaucoup d'expérience dans le jeu et je peux en bénéficier, surtout parce qu'ils ont fait beaucoup d'essais avec la voiture et que peu de gens connaissant la ŠKODA Fabia R5 aussi bien que BRR. Cela me permettra de me concentrer un petit peu plus sur l'adaptation de la voiture à mon pilotage, d'externaliser les questions de set-up d'une meilleure façon et de me focaliser davantage sur le rallye en lui-même. Cela me sera très utile.”



Le Rallye Liepāja, dernière manche de la saison ERC 2017, c'était il y a longtemps maintenant. Comment vous êtes-vous maintenu en forme ?“C'est un peu la grande question. Nous avons fait une petite séance d'essais en Allemagne, juste pour retrouver un petit feeling avec la voiture, mais sans faire beaucoup de kilomètres. C'était plus pour enlever un peu la poussière avant de remonter dans la voiture. On est à l'état stationnaire une bonne partie de l'année, presque cinq mois, et bien sûr, je suis impatient de revenir derrière le volant – mais il pourrait me falloir quelques kilomètres pour retrouver de bonnes sensations.”



Que dire des Açores ? Appréciez-vous beaucoup ce rallye ?“Je suis impatient, pour tout dire. Cela a été un tel choc, en termes de réalité de ce que le rallye exige du point de vue de la nature extrême des spéciales, la beauté, la météo, la pluie, le brouillard. C'était tellement ahurissant. J'espère qu'avec cette expérience, nous serons un peu moins dépassés par les conditions, les circonstances, et serons en mesure de nous concentrer sur le pilotage, le travail avec une nouvelle voiture, et de revenir vraiment aux affaires.”



En Norbert Herczig et Fabian Kreim, vous avez deux autres pilotes BRR avec lesquels partager les informations. Cela sera-t-il d'une grande aide ?“Fabian est un jeune pilote extrêmement talentueux et intuitif, Robert un pilote très expérimenté, et cela va être un autre bénéfice génial d'être en mesure de tirer avantage, jusqu'à un certain point, de leur savoir-faire. Je suis vraiment impatient de pouvoir échanger comme cela.”