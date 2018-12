ERC Junior U27 et ERC Junior U28 deviennent ERC1 Junior et ERC3 Junior

Les championnats FIA ERC Junior Under 28 (moins de 28 ans) et FIA ERC Junior Under 27 (moins de 27 ans) changent de nom pour 2019, afin d'être en phase avec d'autres championnats territoriaux de la FIA.

L'ERC Junior U28, pour les espoirs disposant d'une voiture de type R5, devient le Championnat FIA ERC1, alors que l'ERC Junior U27, soutenu par Pirelli et réservé aux jeunes talents pilotant une R2, est renommé Championnat FIA ERC3 Junior à partir de 2019.

Ces changements ont été approuvés par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA réuni à Saint-Petersbourg (Russie), hier.

D'autre part, le calendrier ERC Junior pour 2019, comprenant trois rendez-vous sur terre et trois sur asphalte, est le suivant :

Manche 1 : Rallye Azores Airlines (Açores), 21-23 mars, terre (sous réserve d'accord avec le promoteur)

Manche 2 : Rally Islas Canarias (Canaries), 2-4 mai, asphalte

Manche 3 : Rally Liepāja (Lettonie), 24-26 mai, terre

Manche 4 : Rallye de Pologne, 28-30 juin, terre

Manche 5 : Rally di Roma Capitale (Italie), 19-21 juillet, asphalte

Manche 6 : Barum Rally Zlín (République tchèque), 16-18 août, asphalte

