FLASH INFO : un Alonso héroïque remporte le titre ERC2* à Chypre

Juan Carlos Alonso s'est assuré du titre dans la catégorie ERC2 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes à une manche de la fin de saison, au prix d'un pilotage héroïque.

La Mitsubishi Lancer Evolution X d'Alonso a perdu les freins dans la toute première spéciale de la matinée et traîné ce problème jusqu'à l'arrivée, passant la majeure partie de la journée sur le premier rapport seulement et sans aucune efficacité pour la pédale de frein.

Malgré ces soucis, la quatrième place était suffisante pour s'assurer mathématiquement du titre alors qu'une manche reste à disputer.

“Ce n'était que de la survie. Je dois dire merci à mon copilote et à ma famille, qui me soutient en premier lieu”, a dit un Alonso soulagé.

“C'était un week-end très dur pour nous. On a dû gérer le problème des freins jusqu'à la fin.”

“C'est un rêve, vous savez. On a commencé la saison par une victoire aux Açores, et être ici est la récompense d'une année de course et d'implication. Nous sommes très, très, très contents !”

*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

