Furuseth remercie son rival Llarena pour leurs “intenses batailles” en ERC3 Junior

Sindre Furuseth a remercié le champion ERC3 Junior* Efrén Llarena pour leurs “intenses batailles” en 2019.

Le Norvégien Furuseth jouait le titre lors du Barum Czech Rally Zlín, dernière manche de la saison, mais ne s'est finalement placé que troisième du classement final avec son copilote, le Suédois Jim Hjerpe.



S'exprimant lors de l'ERC Awards Ceremony à Budapest, Furuseth a déclaré : “Tout d'abord, j'ai pris beaucoup de plaisir à participer avec Saintéloc Racing, que je remercie vivement pour son soutien toute l'année. Et un grand merci à Efrén pour ces intenses batailles.”



“Nous sommes allés à fond toute l'année en nous battant avec les M-Sport Fiestas. C'était très difficile lors de certains rallyes, mais avant Rome, avant les deux dernières manches, ça se présentait très bien pour nous au championnat. Finalement, nous ne sommes pas parvenus à convertir notre rapidité et notre performance en victoire ni en titre.”



“Mais je suis satisfait de la troisième place et content de voir mon ami Efrén remporter le championnat.”



Furuseth, qui pilotait une Peugeot 208 R2 chaussée de pneus Pirelli pour le Saintéloc Junior Team en 2019, n'a pas encore annoncé son programme pour 2020, mais a évoqué auparavant son souhait de passer au niveau R5.



*Sujet à la confirmation des résultats par la FIA

