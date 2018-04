Gago veut encore des sorties en ERC Junior

Diogo Gago ne veut pas que sa sortie remarquée en Championnat ERC Junior Under 27 de la FIA ne demeure sans suite après son succès sur le Azores Airlines Rallye.

Gago a conclu un accord tardif pour disputer la catégorie parrainée par Pirelli sur la fameuse épreuve sur terre, qui a marqué l'ouverture de la saison ERC Junior.



Après avoir remporté sa classe face à une forte opposition, le pilote portugais veut poursuivre ses débuts triomphants avec une autre sortie lors du prochain Rally Islas Canarias.



"J'ai eu le budget lors des deux dernières semaines pour faire [le Rallye des Açores]", a déclaré Gago, qui avait reçu le soutien de M Coutinho pour sa participation aux Açores. "Cela s'est bien passé et ce serait bien d'aller aux Canaries, et avoir le même résultat là-bas. Et si les Canaries se passent bien, nous en ferons un autre, mais pour le moment nous n'avons pas de budget, c'est donc difficile."