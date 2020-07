Gobbin respecte la tradition en faisant sa première campagne ERC avec Abarth

-

En plus de faire ses débuts dans le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA cette saison, Roberto Gobbin va poursuivre une longue tradition.

L'Italien s'est inscrit pour disputer l'Abarth Rally Cup réservée à de spectaculaires Abarth 124 rallye équipées de Pirelli. Et comme les pilotes de cette Abarth Rally Cup sont tout autant éligibles pour la catégorie ERC2, Gobbin va également courir après des points dans la division des voitures de série.

Basé à Pinerolo, près de Turin où est situé le siège d'Abarth, Gobbin a commencé sa carrière de pilote en 1980 sur une Fiat A112 Abarth. Quand il ne court pas, il gère une concession automobile avec des modèles Fiat et Abarth au catalogue.

“Je suis heureux d'avoir choisi l'ERC et l'Abarth Rally Cup pour 2020”, déclare Gobbin. “C'est la première fois que je participe à l'ERC, alors je pense que ce sera déjà un bon résultat de terminer les courses. Je suis Italien, et donc heureux de conduire une voiture italienne qui a un passé glorieux. J'ai commencé ma carrière avec une Fiat en 1980 mais je conduis cette Abarth 124 rallye depuis seulement un an. Je suis concessionnaire automobile et très passionné par les voitures depuis mon enfance. L'Abarth 124 rallye est une auto très performante avec beaucoup de détails, c'est un peu comme une petite World Rally Car.”

Le Rally di Roma Capitale marquera l'ouverture de l'ERC et de l'Abarth Rally Cup du 24 au 26 juillet.

