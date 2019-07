Gryazin s’élancera P5 et Mayr-Melnhof premier sur la route à Rome en ERC

Premier à choisir sa position de départ pour la première étape du Rally di Roma Capitale après avoir remporté la Spéciale de Qualification, Nikolay Gryazin a choisi d'être le cinquième à s'élancer, samedi, alors que Niki Mayr-Melnhof sera le premier sur la route.

À l'inverse des rallyes sur terre, où les pilotes choisissent habituellement de s'élancer aussi loin que possible dans l'ordre de départ, les 15 premiers de la Spéciale de Qualification ont suivi diverses stratégies.

Champion en titre de l'ERC1 Junior, Gryazin (Sports Racing Technologies) s'élancera en cinquième position. Deuxième et troisièmes qualifiés, Andrea Crugnola et Luca Rossetti (FPF Sport SRL) ont choisi d'être quatrième et troisième sur la route respectivement.

Le champion d'Autriche Mayr-Melnhof, qui a choisi de partir cinquième, a privilégié l'honneur d'emmener le plateau ERC samedi. Le leader du championnat, Łukasz Habaj (SRT), s'est lui aussi montré créatif en choisissant d'être le septième à s'élancer.

Les pilotes ayant fini dixième à 15e en qualification occuperont les mêmes positions samedi dans l'ordre de départ, y compris le Junior ERC1 Hiroki Arai (STARD), dixième, et le champion ERC en titre Alexey Lukyanuk (Saintéloc Racing) qui s'élancera 12e.

Le Rally di Roma Capitale débute aujourd'hui avec la cérémonie de départ et une parade dans Rome à 18h00 CET, en partant du Château Saint-Ange.

L'action débutera réellement samedi main avec la spéciale de Pico-Greci (19,46 kilomètres) dont Mayr-Melnhof prendra le départ à 09h36 CET.

