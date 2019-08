Habaj montre à un arbre qui c’est le patron en ERC

Candidat au titre en Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Łukasz Habaj a montré que pas même un arbre de ne peut stopper sa progression au Barum Czech Rally Zlín, se sortant d'un choc latéral avec peu de dégâts.

Malgré l'importance visuelle des stigmates de sa ŠKODA Fabia R5 de Sports Racing Technologies, Habaj a été en mesure de poursuivre sur le même rythme après sa sortie.

“On s'est fait une grosse chaleur et on a heurté un arbre. La voiture est OK, on a fini la spéciale normalement”, à dit Habaj au reporter d'ERC Radio Julian Porter au point stop.

Habaj, à six points seulement du leader au championnat Alexey Lukyanuk, a rétrogradé de la huitième à la neuvième place suite à cette sortie, à 2''3 de Martin Březík (Samohýl ŠKODA Team).

