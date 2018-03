Habaj premier sur la route en ERC pour le deuxième jour aux Açores

Łukasz Habaj s'élancera le premier dans les spéciales du vendredi sur le Rallye Azores Airlines, lui qui occupe la dixième place dans cette manche d'ouverture du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2018.

Les dix premiers sur la route aujourd'hui partent dans l'ordre inverse du top 10 provisoire de jeudi soir, Habaj devant affronter les 76,56 kilomètres chronométrés de poussiéreuse routes en terre en qualité de balayeur, en partie du fait des soucis de moteur qui ont affecté sa voiture, jeudi.



Directement derrière Habaj s'élanceront Frank Tore Larsen et le champion ERC Junior U28 en titre, Marijan Griebel, suivi du débutant en ERC Fredrik Åhlin et du deuxième du championnat l'année dernière, Bruno Magalhães.



Leader du rallye, Alexey Lukyanuk reprendra sa course depuis la dixième position sur la route, deux minutes derrière son plus proche adversaire qui n'est autre que le nonuple champion des Açores, Ricardo Moura.



L'ERC Junior U27 a le potentiel d'offrir une excitante bataille, les départs des deux premiers classés, Mārtiņš Sesks et Efrén Llarena, respectivement deuxième et premier, n'étant séparés que de deux minutes.



Juan Carlos Alonso, qui a perdu un leadership bien mérité en ERC2 après une casse de pompe à essence, jeudi, lancera sa catégorie près d'un quart d'heure avant que Sergei Remennik ne commence à défendre son avance de 32 secondes sur Zelindo Melegari.



Deux absents notables dans cet ordre de départ sont Pierre-Louis Loubet et Laurent Pellier, tout deux ayant abandonné jeudi en raison de soucis techniques. Les spéciales d'aujourd'hui étant la suite de la première étape, les deux Français doivent attendre samedi pour repartir.



La première spéciale de la matinée, Pico da Pedra Golfe, doit débuter à 10h28, heure locale.