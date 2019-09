Mikko Hirvonen va participer au Cyprus Rally, avant-dernière manche du 2019 FIA European Rally Championship, du 27 au 29 septembre.

Quadruple vice-champion du monde des rallyes, Hirvonen prendra le volant d'une Ford Fiesta R5 exploitée par l'écurie MM-Motorsport de Markko Märtin. Il aura pour copilote son compatriote Jarno Ottman.



“J'ai de bons souvenirs du Cyprus Rally en championnat du monde, étant monté deux fois sur le podium,” déclare le Finlandais de 39 ans. “Mais le podium est la dernière chose à laquelle je vais penser quand je ferai mon retour ce mois-ci, car il s'agit de prendre du plaisir sur un rallye difficile.”



“J'ai toujours aimé venir à Chypre, et certaines spéciales rappellent le Dakar. Ayant participé six fois à ce dernier, j'aime ce type de challenge : il s'agit de piloter avec un peu de stratégie plutôt que d'aller à fond.”



“Je connais Markko Märtin depuis longtemps, et Chypre est un très bon endroit où aller à cette période de l'année. C'est un rallye bien organisé et exigeant.”



Hirvonen, qui a fait cinq apparitions en ERC avant de passer au niveau mondial, s'est préparé pour le Cyprus Rally en participant au Lõuna-Eesti Ralli, couru intégralement sur terre, il y a une dizaine de jours.



“Même si je ne vais pas prêter trop d'attention à mes chronos à Chypre, j'ai dit à Markko que je préférais faire connaissance avec la Fiesta et son équipe d'ici là. Faire le rallye en Estonie était un bon entraînement et s'est avéré relativement utile, car nous avons eu un petit problème technique qui aurait facilement pu se présenter à Chypre si nous ne l'avions pas décelé en Estonie.”

The post Hirvonen va s’éclater sous le soleil de Chypre en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.