Ingram félicite Gryazin pour son titre ERC

Chris Ingram a félicité Nikolay Gryazin, l'homme qui l'a battu dans le Championnat FIA ERC Junior des moins de 28 ans, pour avoir fait de lui un pilote plus rapide.

Ingram a mis la pression sur Gryazin pour la couronne ERC Junior Under 28 jusqu'au Rally Liepāja qui concluait la saison, laquelle n'était que sa première campagne sur une voiture de type R5.

Après avoir fini en dauphin du Russe en Lettonie et au classement final du championnat, le pilote du Toksport WRT a rendu hommage à son rival victorieux.

“Je suis très content de la façon dont s'est déroulée notre première saison sur une R5”, a déclaré le Britannique. “Nikolay a été une incroyable référence, avec un rythme incroyable à chaque rallye, alors merci à lui de m'avoir poussé et immenses félicitations encore pour avoir gagné le championnat.”

“Pour nous, la courbe d'apprentissage a été énorme avec beaucoup de hauts et de bas. Ross [Whittock, son copilote] a fait un travail fabuleux, l'équipe entière a fait un travail incroyable et m'a vraiment aidé. Espérons qu'on pourra continuer car c'est très difficile côté budget. Cette année a été pour apprendre, l'année prochaine nous devons y aller et gagner.”

