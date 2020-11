Le vainqueur avec le Rallye Team Spain du Rally Islas Canarias 2019 et ancien concurrent de pointe du Championnat FIA ERC1 Junior parle de son retour en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, cette semaine, avec une Citroën C3 R5.

Après avoir gagné en 2019, quel est votre objectif pour 2020 ?

“Nous visons un bon résultat une fois encore, car nous luttons pour les deux championnats nationaux. En même temps, nous prenons part à une manche du championnat d’Europe et voulons donc être en bonne position au classement général.

Le Rally Islas Canarias est-il difficile ?

“Ce rallye est très particulier, il n’y en a aucun de similaire dans le monde au Rally Islas Canarias. Il faut ajuster votre voiture, ajuster votre pilotage, ajuster tout ce qu’il y a autour pour produire une bonne performance.”

L’événement a été déplacé de mai à novembre, cela fera-t-il une grande différence ?

“C’est typique, sur une île, que nous ayons quelques changements du côté de la météo et quelques surprises. On peut s’attendre à une pluie fine et du brouillard, des choses comme ça.”

La position sur la route sera-t-elle un facteur pour l’issue de la course, d’après vous ?

“Elle n’est pas aussi importante que sur d’autres rendez-vous, car il n’y a pas de cordes [où couper] et la route sera très constante. Il faut juste avoir les informations concernant la météo pour les choix de pneus, c’est ça le plus important.”

Avez-vous pu suivre les rallyes ERC cette année et que pensez-vous de l’adversité à laquelle vous allez faire face ?

“Bien sûr, je suis le championnat et j’observe mes rivaux. Comme toujours, Alexey Lukyanuk sera fort, mais il y a aussi Oliver Solberg et Andreas Mikkelsen. C’est [Mikkelsen] l’un des top pilotes sur la liste des engagés. Il y aura beaucoup de compétition, mais j’adore ce défi et cette chance de me battre contre les meilleurs pilotes. On verra comment ça se passe, mais nous allons essayer de faire un bon résultat pour Citroën Espagne.”

