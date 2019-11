Jadis rookie en ERC Junior, désormais champion d’Europe* : Ingram remporte le trophée ultime

Le titre de Chris Ingram en FIA European Rally Championship* aux côtés de son copilote Ross Whittock complète sa transition de rookie à champion dans la catégorie reine en l'espace de six saisons.

Il a commencé son aventure européenne au volant d'une Renault Twingo en 2014, remportant le Colin McRae ERC Flat Out Trophy sur le Circuit of Ireland, pour seulement sa seconde apparition dans ce championnat, qui s'est achevée dans un gros accident.



Une opportunité avec Peugeot UK a suivi avant qu'il ne soit recruté par l'ADAC Opel Rallye Junior Team. Après avoir perdu le titre 2016 d'ERC3 Junior dans le dernier rallye au profit de son coéquipier Marijan Griebel à Liepāja, Ingram a rebondi pour être sacré la saison suivante, cette fois devant un autre pilote Opel, Jari Huttunen.



Ce résultat, avec la prime financière offerte par Eurosport Events, à aidé Ingram à passer en ERC1 Junior pour 2018 et il a perdu le championnat de peu face à Nikolay Gryazin au terme de sa première campagne au niveau R5.



Malgré des finances limitées – qui ont dû être renforcées par une campagne de crowd-funding lancée par sa mère, ainsi que le soutien de son équipe Toksport WRT – Ingram a mené la bataille pour le titre jusqu'à la dernière manche en août, ne manquant la première place que pour 0"3 face à Filip Mareš. Mais à l'issue de cette défaite au Barum Czech Rally Zlín, il occupait la tête du classement au général, ce qui a fait de lui un candidat au titre parfois inattendu.



“La route a été très dure pour arriver jusqu'ici, mais cela représente tout pour nous,” déclare Ingram, Mancunien de 25 ans. “Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés, tous ceux qui nous ont soutenus. Ce soutien a été absolument incroyable, et nous sommes extrêmement reconnaissants.”



“L'année a été vraiment dure, mais je n'ai pas réalisé ça tout seul. Ross a été incroyable, il n'y a pas plus fiable que lui, et moi je suis une vraie andouille ! Mais il est la personne la plus concentrée du monde entier. Mon écurie Toksport a été absolument incroyable. La voiture était parfaite. Un grand merci à eux d'avoir permis à cela de se réaliser.”



Ingram a remporté le titre ERC pour neuf point suite à une dernière spéciale mouvementée au Rally Hungary dimanche, lorsque son rival pour le titre Alexey Lukyanuk et lui ont tous deux subi une crevaison.



*Sujet à la confirmation des résultats par la FIA

