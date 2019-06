Kasperczyk revient car l’ERC lui manque

Tomasz Kasperczyk est impatient de disputer le 76e Rallye PZM de Pologne, car le Championnat d'Europe FIA des Rallyes lui manque.

Kasperczyk a été un concurrent régulier de la catégorie ERC1 Junior ces dernières saisons mais il concentre ses efforts sur le championnat de Pologne en 2019, dont il occupe actuellement la deuxième place après avoir remporté la manche la plus récente.

“Pour tout dire, l'ERC me manque”, dit le pilote de 26 ans. “D'un autre côté, je me concentre sur le Championnat de Pologne des Rallyes [cette saison] et il semble que cette approche soit payante. On a très bien commencé et seul Miko Marczyk a inscrit plus de points, mais on travaille pour que cette situation change.”

Kasperczyk est un des 24 pilotes engagés sur une voiture de type R5 pour ce rendez-vous rapide sur terre, le Polonais s'alignant avec une Ford Fiesta R5 du Tiger Energy Drink Rally Team. Il s'est préparé pour ce rendez-vous en disputant un rallye en Estonie.

“Ces derniers temps, je préfère un court rallye à de longs essais”, explique-t-il. “On a décidé de faire celui de Viru en Estonie. Non seulement on s'est mis dans l'ambiance de la terre rapide, mais on a travaillé nos notes sur de toutes nouvelles spéciales. On a eu quelques soucis de direction assistée, mais quand la voiture fonctionnait bien, on était très compétitifs. Sur quelques spéciales, seules les World Rally Cars étaient plus rapides que nous. Je pense que c'est un bon signe avant la bataille de Mazurie.”

