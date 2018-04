Kasperczyk veut être bien occupé à inscrire des points en ERC Junior cette année

Tomasz Kasperczyk s'est bien remis de plusieurs tonneaux pour terminer le Rallye Azores Airlines à la septième place du contingent FIA ERC Junior Under 28, et lancer une saison bien fournie en Europe comme dans sa Pologne natale.

Le pilote du Tiger Energy Drink Rally Team, copiloté par Damian Syty, est sorti de la route dans la neuvième spéciale mais a été en mesure de rejoindre l'assistance de Ponta Delgada, pour que sa Ford Fiesta R5 y soit réparée, puis l'arrivée du rallye.



“J'étais à cinq kilomètres de l'arrivée de la spéciale quand j'ai perdu la ligne et suis allé un peu trop au large dans quelques virages”, a expliqué Kasperczyk.“Je suis allé trop au large dans un droite, j'ai heurté un petit quelque chose à l'arrière et effectué trois ou quatre tonneaux. J'étais vraiment désolé pour les gars qui me suivaient car j'ai bloqué la spéciale.”



“J'étais plus content le samedi car on a pu revenir en course après que l'équipe eut réparé la voiture le vendredi. Lors du second passage dans la spéciale de Grupo Marques, j'ai fait le troisième meilleur temps, mon premier top 3 en ERC.”



“Cela a été un week-end très difficile pour nous, mais nous avons fini en engrangeant beaucoup de connaissance du rallye. Nous avons couvert la distance de chaque spéciale, ce qui est important car chaque kilomètre nous apporte une expérience cruciale. Le Rallye des Açores nous a aidés à nous mettre en mode rallye et de vérifier notre vitesse avant les défis à venir, en ERC et dans le championnat de Pologne.”



“Pour finir, j'aimerais souligner le travail fantastique de C-Rally, qui a réussi à réparer rapidement notre voiture après nos tonneaux et nous a permis de repartir.”