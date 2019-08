Kopecky, dernier vainqueur à Zlin, le plus rapide en Qualification de l’ERC

Le vainqueur des quatre dernières éditions du Barum Czech Rally Zlín, Jan Kopecký (ŠKODA Motorsport), a lancé sa manche nationale du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, vendredi, en signant le meilleur temps dans la Spéciale de Qualification.

Par ailleurs champion ERC 2013, Kopecký a dû s'employer face au champion en titre de l'ERC1 Junior, Nikolay Gryzin (Sports Racing Technologies) qu'il a devancé de seulement 0''075.

Le leader du championnat, Alexey Lukyanuk, a surmonté une sortie de route dans un fossé durant les essais libres pour réaliser le troisième temps à 1''118 de Gryazin.

Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) a remporté la première joute dans la lutte pour le titre ERC1 Junior face à Chris Ingram (Toksport WRT), se classant quatrième bien qu'ayant perdu“peut-être une seconde”en allant au large dans un virage.

Ingram, de son côté, n'a réalisé que le 13e temps et sera parmi les derniers pilotes à choisir leur position sur la route pour la première étape. Avec la boue déposée par les voitures coupant dans les cordes, partir plus tôt est souvent un avantage à Zlín pour éviter les conditions les plus glissantes.

Les pilotes tchèques ont utilisé leur connaissance du terrain pour occuper en majorité le top 10, Mareš étant suivi de Tomáš Kostka (Kresta Racing) et Václav Pech (EuroOil - Invelt Team) aux cinquième et sixième places alors que Jan Černý (Mogul Auto Šidlo ŠKODA Team) et Miroslav Jakeš (Samohýl ŠKODA Team) ont terminé huitième et neuvième respectivement.

Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport) a encore fait étalage d'un talent prodigieux, le Junior ERC1 signant le septième chrono pour son premier rallye ERC en dehors de Pologne. Il a aussi été le troisième plus rapide de la seconde séance d'essais libres.

Équipier et Gryazin chez Sports Racing Technologies et candidat au titre général, Łukasz Habaj a complété le top 10 des qualifications.

La cérémonie de départ se déroulera dans la ville hôte de Zlín à partir de 16h00 CET, suivie de la super spéciale d'ouverture de Zlín Czech Republic à 21h15 CET.

