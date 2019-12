Kresta : Le titre de Mareš en ERC1 Junior a dépassé les attentes

Légende tchèque du rallye, Roman Kresta a reconnu que son protégé Filip Mareš avait dépassé les attentes en remportant le FIA ERC1 Junior Championship.

Pilotant une ŠKODA Fabia du Kresta Racing, Mareš a gagné ce championnat réservé aux jeunes stars pilotant des R5 en devançant Chris Ingram de trois dixièmes de seconde lors d'une dernière spécial décisive, bien qu'ayant manqué les deux premières manches de la saison.



“C'est un succès véritablement remarquable pour Filip et Jan [Hloušek, copilote],” déclare Kresta. “Nous ne nous attendions même pas à un tel résultat au début de l'année. Les résultats étaient clairement la priorité cette saison, mais nous étions concentrés sur notre championnat local. Puisque Filip n'a pas participé aux deux premiers rallyes européens, c'est plus tard que nous avons envisagé une campagne victorieuse.”



“Filip et Jan sont parvenus à tirer le meilleur de leur expérience de l'an dernier. Ils ont suivi le plan et ont réussi à utiliser tous nos conseils à leur avantage. [Filip et Chris] ont tous deux très bien piloté avec un rapport de force équilibré, comme le montre l'écart qui les séparait à l'arrivée. Bravo les gars, et je remercie sincèrement toute l'équipe et tous ceux qui sont impliqués pour leur dur travail pendant toute la saison.”



Avant d'entamer cette carrière extrêmement prometteuse, Mareš (soutenu par l'Autoclub de République tchèque) était l'un des plus grands fans de Kresta ; il avait vu celui qui est désormais son directeur d'équipe participer à des rallyes du championnat tchèque et lui avait demandé des autographes.

