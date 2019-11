La fédération tchèque célèbre son sacre en Nations’ Cup et souligne l’importance de l’ERC pour les

L'Autoclub de République tchèque (ACCR) a célébré sa victoire dans l'ERC Nations’ Cup en soulignant l'importance du FIA European Rally Championship dans le développement des jeunes talents au niveau international par les fédérations nationales.

Sous la bannière de l'ACCR Czech Rally Team, la fédération tchèque a remporté l'ERC Nations’ Cup grâce à des performances impressionnantes tout au long de la saison, ayant fini deuxième derrière l'ADAC Opel Rallye Junior Team en 2018.



En même temps, l'ACCR a permis à plusieurs pilotes talentueux de briller sous le capitanat de Vojtěch Štajf. Erik Cais, Filip Mareš, Petr Semerád et Jan Talaš font partie de ceux qui ont bénéficié du soutien financier et des conseils de la fédération pour leur carrière.



Tomas Kunc, secrétaire général de l'ACCR pour les sports auto et moto, déclare : "Nous apprécions vraiment cette victoire dans l'ERC Nations’ Cup. Nous sommes très actifs en ERC depuis de nombreuses années et travailler avec les pilotes talentueux est très gratifiant. Je souhaite remercier le promoteur Eurosport Events de son excellente coopération et toute l'équipe de l'ACCR Czech Rally Team pour une très belle saison. Nos pilotes ont besoin d'expérience en pilotant sur différents types de spéciales, notamment sur terre, ce qui n'est pas possible en République tchèque. L'ERC fournit cette opportunité. Et notre fédération est satisfaite de cette publicité. L'ERC est bien organisé.”



L'ERC Nations’ Cup a été créée pour 2018 par le promoteur du FIA European Rally Championship, Eurosport Events, afin de refléter l'implication accrue des fédérations nationales de sports mécaniques et des associations automobiles en ERC. En 2018, l'ADAC Opel Rallye Junior Team, l'ACCR Czech Rally Team et le Rallye Team Spain avaient participé. Ils ont été rejoints cette saison par le FPAK Portugal Team ERC, l'Estonian Autosport Junior Team et le Sweden National Team.



En plus de contribuer au succès d'ACCR en ERC Nations’ Cup, Filip Mareš a été sacré en ERC1 Junior Championship**, tandis qu'Erik Cais est en lice pour être vice-champion ERC3 au terme de sa première saison internationale en rallye, lorsque le Rally Hungary accueillera la dernière manche de la saison, cette semaine.



**Sujet à la confirmation des résultats par la FIA

