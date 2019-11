La nouvelle Peugeot 208 Rally 4 présentée, elle roulera en ERC

Voici la toute nouvelle Peugeot 208 Rally 4, qui va succéder à la Peugeot 208 R2, celle qui a mené Efrén Llarena aux titres ERC3 et ERC3 Junior en 2019*.

Basée sur la nouvelle voiture de route 208, qui vient avec la toute dernière technologie, et conforme aux règles portant désormais le nom Rally 4 (R4) de la FIA, la 208 Rally 4 sera éligible en FIA European Rally Championship et disponible à partir du deuxième trimestre 2020, même si Llarena et sa copilote Sara Fernández vont mettre la voiture à l'épreuve ce week-end au Rally Comunidad de Madrid RACE.



Cette voiture est l'aboutissement d'une phase de design, d'essais et de développement qui date de l'été 2018. Elle inclut un moteur V3 1,2l turbo avec la toute dernière technologie PureTech, un système de gestion du moteur Magneti Marelli et une boîte de vitesses SADEV.



La voiture sera homologuée par la FIA au terme du premier trimestre 2020, et Peugeot Sport va recevoir des pré-commandes à partir de début janvier 2020, la voiture coûtant 66 000 € hors taxes. La production initiale sera vouée à des compétitions monotypes en France et en Espagne.



Le saviez-vous ?Plus de 450 exemplaires de la Peugeot 208 R2 ont été vendus dans le monde.



Photo :Flavien Duhamel/Peugeot Sport



*Sujet à la confirmation des résultats par la FIA

