L’Allemand Schwedt grimpe en ERC Junior

Roman Schwedt est le dernier jeune talent allemand à passer du niveau national au Championnat d'Europe FIA des Rallyes, ayant signé chez ROMO Motorsport pour piloter une PEUGEOT 208 R2 dans le Championnat Junior ERC3 soutenu par Pirelli.

Pur produit du Championnat d'Allemagne des Rallyes (DRM), Schwedt prévoit une campagne de deux années minimum dans la catégorie qui comprend ses compatriotes Marijan Griebel et Julius Tannert parmi ses lauréats.

Le jeune homme de 19 ans, originaire de la Sarre, s'est attiré le soutien d'ADAC Stiftung Sport et se dit impatient de débuter la compétition avec sa nouvelle copilote et compatriote Lina Meter, 20 ans.

“Je suis très impatient d'affronter ces nouveaux défis et la forte concurrence qui m'attend en ERC Junior”, dit Schwedt, qui a terminé troisième l'an dernier au classement général du DRM. “Quand je regarde le nom des rallyes, je suis déjà très excité et convaincu que nous sommes au bon endroit. Je suis sûr qu'il reste un peu à gagner sur la terre avec mon expérience, alors j'espère que nous aurons l'opportunité de rouler en essais avant le début de saison.”

“Mais nous voulons utiliser ces rallyes comme préparation”, poursuit Schwedt. “L'ERC Junior a une valeur sportive très différente de celle du DRM. Il y aura plein de jeunes talents venus de presque chaque pays européen, et je me tourne déjà vers les premières luttes.”

Sur son alliance avec la structure ROMO Motorsport de Ronald Leschhorn, Schwedt ajoute : “Je ne peux que remercier Ronald Leschhorn et son équipe pour la confiance qu'ils placent en moi en tant que jeune pilote. Tout aussi important est le soutien d'ADAC Stiftung Sport, qui m'a déjà aidé dans ma phase de développement, dont je vais pouvoir continuer à bénéficier dans l'avenir. Je veux aussi remercier Prowin, Eurorepar et le DSK pour leur soutien continu.”

Jean-Baptiste Ley, Coordinateur de l'ERC, déclare :“Nous sommes heureux d'accueillir Roman, Lina et ROMO Motorsport dans le Championnat ERC3 Junior. L'Allemagne a une longue histoire dans la production de jeunes pilotes talentueux qui ont progressé et réussi en ERC, et nous ne doutons pas que Roman a ce qu'il faut pour poursuivre cette tradition.”

Le Championnat ERC3 Junior soutenu par Pirelli se déroule sur six manches entre mars et août, avec trois rendez-vous sur asphalte et trois sur terre. Le Rallye des Açores ouvrira le calendrier du 21 au 23 mars. Les quatre meilleurs résultats seront pris en compte. Schwedt et Meter seront aussi éligibles pour les points en ERC3.





