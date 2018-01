L’alliance ERC/Peugeot Sport étendue à 2018 et au-delà

L'alliance riche en succès entre le Championnat d'Europe FIA des Rallyes et PEUGEOT Sport se poursuivra en 2018 après la confirmation de trois éléments clés.

*Le vainqueur de la division Under 27 (moins de 27 ans) de la 208 Rally Cup 2018 recevra l'opportunité de disputer une saison dans le Championnat FIA ERC Junior Under 28, qui totalise six rendez-vous sur terre et asphalte avec des voitures de la catégorie R5.

*Le vainqueur de la division Under 23 de la 208 Rally Cup 2018, s'il n'est pas le même que le lauréat de l'Under 27, disputera une campagne de six rallyes dans le Championnat FIA ERC3 2019.

*Avec le soutien d'Eurosport Events, promoteur de l'ERC, l'équipage U23 le mieux placé à mi-saison de la 208 Rally Cup sera enrôlé dans le programme ERC Junior Experience.

Ce dernier point est un ajout à l'implication existante de Laurent Pellier – un lauréat de l'ERC Junior Experience – qui s'attaque à une campagne en Championnat FIA ERC Junior Under 28 en 2018 au volant d'une Peugeot 208 T16, sa récompense pour avoir remporté la 208 Rally Cup en 2017.

Jean-Baptiste Ley, Coordinateur de l'ERC, se réjouit de la poursuite du soutien apporté par PEUGEOT Sport à l'ERC. “L'héritage et le pedigree de PEUGEOT en rallye sont largement connus et nous nous réjouissons d'étendre cette relation de longue date. Il est aussi très satisfaisant que PEUGEOT reconnaisse le potentiel de la plateforme ERC en termes d'apprentissage et de progression de carrière, et nous sommes très excités de jouer notre rôle pour aider à développer la prochaine génération de talents du rallye par PEUGEOT.”

PEUGEOT Sport a joué un rôle clé dans le développement de jeunes talents ces 35 dernières années avec son Volant PEUGEOT qui a couronné des champions notables parmi lesquels Gilles Panizzi (1992), Nicolas Bernardi (2000), Bryan Bouffier (2002), Nicolas Vouilloz (2003), Sébastien Ogier (2007), Kevin Abbring (2013), José Suárez (2015) et Pepe López (2016).

Laurent Guyot, directeur des programmes Compétition Client de PEUGEOT Sport, ajoute : “La 208 Rally Cup n'est pas seulement excitante mais aussi une façon géniale de progresser. Le niveau de compétition est particulièrement élevé et notre formule attire toujours des pilotes venus d'ailleurs que de France. Nous avons choisi de mettre l'accent sur le développement de jeunes pilotes, avec une chance de participer à l'entraînement Junior Experience en Championnat d'Europe des Rallyes, avec le soutien d'Eurosport Events. Nous offrons aussi un choix d'options d'engagement et un calendrier établi avec attention qui propose une gamme de défis dans le cadre du Championnat de France FFSA des Rallyes. La 208 Rally Cup est à la fois sympa et abordable.”

La 208 Rally Cup se déroule sur sept manches en France, en commençant par le Rallye Terre des Causses du 30 mars au 1er avril et se concluant par le Ralle du Var qui aura lieu du 22 au 25 novembre. De son côté, la saison 2018 de l'ERC débutera avec l'Azores Airlines Rallye du 22 au 24 mars.