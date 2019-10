L’attente d’Erdi Jr continue en ERC

Tibor Érdi Jr attend encore son premier top 10 de la saison en FIA European Rally Championship, alors qu'approche sa manche à domicile.

Le double champion d'ERC2 n'a pas été chanceux lors de ses quatre apparitions au volant d'une ŠKODA Fabia R5 en 2019.



Le Hongrois n'est pas passé loin de mettre un terme à cette série frustrante au Cyprus Rally le mois dernier, mais une crevaison et un problème de surchauffe lui ont fait perdre un temps précieux, et il n'était que 11e à l'arrivée, à Larnaca.



“Nous avons appris beaucoup, beaucoup de choses et avons tenté de faire une bonne course,” déclare Érdi Jr.



Le Rally Hungary aura lieu du 8 au 10 novembre.

