Le champion de Pologne deux roues motrices va tester ses aptitudes en ERC Junior E27 à domicile

Kacper Wróblewski se mesurera à quelques-uns des meilleurs jeunes pilotes de rallye d’Europe lorsqu’il fera ses débuts en Championnat FIA ERC Junior Under 27 sur son épreuve à domicile, le PZM Rally Poland, la semaine prochaine.

Wróblewski, qui a décroché le titre polonais en 2 roues motrices à son premier essai au début du mois, pilotera un PEUGEOT 208 R2 préparé par Rallytechnology lors de l'épreuve 100 % terre. Insistant sur le fait qu’il n’a aucune pression pour obtenir un bon résultat suite à son succès national, le pilote de 26 ans passera l’épreuve en comparant ses temps à ses concurrents de la catégorie Junior U27 soutenue par Pirelli.



«Nous sommes ravis de faire le rallye de Pologne», a déclaré Wróblewski. «Cette année est ma première saison complète dans le championnat polonais des rallyes et nous sommes champions de Pologne en deux roues motrices, alors ce rallye sera un pur plaisir pour nous. Mon objectif est principalement de gagner de l'expérience et de voir à quel point nous sommes proches des meilleurs pilotes ERC Junior U27, d'autant plus que ce ne sera que ma troisième participation à une épreuve terre dans ma vie. »



Wróblewski a commencé à courir en 2007 et a d'abord connu du succès en course de cote avant de passer au rallye en 2010 dans le cadre de la Coupe de Pologne. Il a utilisé les compétences qui lui ont été transmises par les principaux pilotes polonais Łukasz Habaj, Jacek Spentany et Piotr Woś, ainsi que son père Wojtek Wróblewski, grâce à des entraînements intensifs et est passé au championnat de Pologne en 2014, même s'il n'a pas disputé de saison entière jusqu'à aujourd'hui. Il faisait auparavant partie de l'équipe nationale polonaise de ski alpin et a remporté plusieurs compétitions ainsi que des succès à des niveaux junior et enfant.



Bien que ce sera le premier rallye de Wróblewski en Pologne, il n’est pas étranger à l’épreuve qu’il abordera avec son copilote et compatriote Jacek Spentany du 21 au 23 septembre. «Le rallye de Pologne a toujours été un grand événement pour moi», a déclaré Wróblewski. «Quand c'était une manche de championnat du monde et l'ERC avant, je suis toujours allé le voir. Maintenant, je suis très heureux et heureux que nous ayons l’occasion de la disputer pour la première fois. Je suis incroyablement excité par cela et j'espère le terminer et m'amuser beaucoup."



Wróblewski n'est pas étranger non plus à l'ERC ayant participé à plusieurs manches avec son mentor Łukasz Habaj. «Je connais Łukasz depuis des années et j'ai eu l’occasion de voir comment tout se déroule en ERC quand je suis arrivé sur des épreuves avec lui. Il m'aide également dans mes rallyes en Pologne avec son savoir-faire, alors je vais certainement utiliser son expérience.



L'ERC Junior aide les jeunes pilotes de voitures R2 sur pneus Pirelli à apprendre, à briller et à grimper les échelons depuis 2014 avec des diplômés qui comprennent Fabio Andolfi, Emil Bergkvist, Jan Cerny, Marijan Griebel, Nikolaï Gryazin, Jari Huttunen, Chris Ingram, Stéphane Lefebvre et Łukasz Pieniazek. et Julius Tannert.

