Le champion Ingram à ERC The Stage : “Nous voulons revenir, et défendre le titre”

Chris Ingram a déclaré à ERC The Stage, le tout nouveau talk-show sur Internet du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, qu'il prévoit de défendre son titre en 2020.

Copiloté par son compatriote Ross Whittock, Ingram est devenu le premier Britannique depuis Vic Elford en 1967 à remporter la couronne tant convoitée, s'imposant face à Alexey Lukyanuk lors de la dernière spéciale du Rallye de Hongrie la saison dernière.

Ingram et Whittock étaient les invités vedettes de la première d'ERC The Stage, hier soir. Le co-présentateur Julian Porter a profité de l'occasion pour l'interroger sur ses projets concernant la saison à venir, dont le lancement a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus.

"Nous voulons revenir à 100% nous voulons défendre le titre", a déclaré Ingram, 25 ans. "Nous devons voir ce qui se passera au cours des prochains mois. Il est évident que la situation [liée au coronavirus] est maintenant la priorité pour tout le monde. Mais nous voulons absolument revenir en ERC et gagner quelques rallyes, car nous avons le sentiment qu'il reste beaucoup de travail à faire."

Et Ingram de poursuivre : "Beaucoup de gens ont dit, parce que je n'ai pas gagné de rallye, que je n'étais peut-être pas assez rapide, pas aussi rapide que Lukyanuk. Je ne suis pas du tout d'accord. J'ai fait ce que j'avais à faire et j'ai fait de mon mieux. Je ne pouvais pas prendre de risques. Mais je veux vraiment revenir et leur montrer que j'ai aussi le rythme qui convient."

Mais alors qu'Ingram - qui a également l'intention de s'attaquer à certaines manches de championnat du monde dans le cadre de son objectif ultime de se mesurer au plus haut niveau de ce sport - se réjouirait de défendre le titre de l'ERC, il a souligné qu'il devait encore trouver les fonds nécessaires pour poursuivre son aventure avec le Toksport WRT.

"Nous sommes toujours à la recherche de sponsors et il est évident que le virus affecte beaucoup les choses", a expliqué Ingram. "Au moment où [la pandémie a commencé], nous étions en train de négocier tous les accords avec mes sponsors actuels. Comme je l'ai dit, ce n'est pas la priorité pour le moment. Mais j'espère que ce que nous avons réalisé l'année dernière, avec toute la couverture incroyable que nous avons eue et toute la couverture de l'ERC également, je suis sûr que nous trouverons un moyen et je croise les doigts."

Diffusée en direct tous les mercredis à 18h30 CET et présentée conjointement par Julian Porter et Chris Rawes, l'émission ERC The Stagepermettra d'entendre les pilotes, copilotes et autres membres de la famille du Championnat d'Europe FIA des Rallyes avant la saison 2020, qui sera lancée quand le faire en toute sécurité sera possible.

