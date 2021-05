Le concept de double tête de série du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, développé par le promoteur Eurosport Events et approuvé par l’instance dirigeante du sport automobile, la FIA, reste en place après le changement de dates du 55e Rallye des Açores et du Rally Serras de Fafe e Felgueiras.

Le 55e Rallye des Açores se déroulera du 16 au 18 septembre sur les spectaculaires routes en terre de l’île de São Miguel. Le Rally Serras de Fafe e Felgueiras aura lieu du 1er au 3 octobre. Les dates des six autres manches restent inchangées.



Le 55e Rallye des Açores devait se dérouler du 6 au 8 mai, mais il avait été reporté à la demande des autorités sanitaires locales suite à une augmentation des cas de Covid-19 sur l’île de São Miguel. La nouvelle date du Rally Serras de Fafe e Felgueiras fait suite à la demande de l’équipe organisatrice qu’il se déroule une semaine plus tard que prévu, pour éviter les élections municipales.



Calendrier modifié du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021

Manche 1 : 77e Rallye de Pologne (terre), 18-20 juinJ, A, C, M

Manche 2 : Rallye Liepāja (Lettonie, terre), 1er-3 juilletJ, A, M

Manche 3 : Rally di Roma Capitale (Italie, asphalte), 23-25 juilletJ, A, C, M

Manche 4 : 50e Barum Czech Rally Zlín (République tchèque, asphalte), 27-29 aoûtJ, A, C, M

Manche 5 : 55e Rallye des Açores (terre), 16-18 septembreM

Manche 6 : Rally Serras de Fafe e Felgueiras (Portugal, terre), 1er-3 octobreM

Manche 7 : Rallye de Hongrie (Asphalte), 22-24 octobreJ, A, C

Manche 8 : Rallye Islas Canarias (Asphalte), 18-20 novembreJ, A



J = manche de l’ERC Junior/ERC3 Junior ; A = manche de l’Abarth Rally Cup ; C = manche du Clio Trophy by Toksport WRT ; M = primes ERC-MICHELIN Talent Factory disponibles.



Explication du concept de double épreuve en ERC

Conçus pour réduire le coût de la compétition en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, les rallyes enchaînés deux par deux en l’espace de trois week-ends et sur surface identique suppriment l’obligation pour les équipes de retourner inutilement à leurs bases respectives entre des épreuves rapprochées en termes de calendrier et de lieu. Elles se rendent directement vers le rallye suivant.



L’ERC 2021 commence avec le premier de deux rallyes doubles avec le 77e Rallye de Pologne (18-20 juin) et le Rallye de Liepāja (1er-3 juillet). Après la manche polonaise, un parking sécurisé pour le stockage des voitures de rallye, des transporteurs, des remorques et des véhicules de soutien sera mis gratuitement à la disposition des équipes avant le voyage de la Pologne vers la Lettonie une semaine plus tard.



Le 55e Rallye des Açores (16-18 septembre) et le Rally Serras de Fafe e Felgueiras (1er-3 octobre) constituent la deuxième configuration d’épreuves groupées de l’ERC pour 2021. Après le 55e Rallye des Açores, un bateau quittera l’île de São Miguel pour la ville de Porto, située à 40 kilomètres de Fafe, où un parking sécurisé sera aménagé pour les équipes qui participeront au Rally Serras de Fafe e Felgueiras deux semaines plus tard.



Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l’ERC pour Eurosport Events, a déclaré :« Rendre le FIA ERC aussi abordable que possible a toujours été une priorité et nous espérons que le concept de double confrontation permettra de réaliser de réelles économies pour nos équipes et nos pilotes. Alors qu’il a été possible de maintenir le format d’épreuves groupées pour le 77e Rallye de Pologne et le Rallye de Liepāja, le report du 55e Rallye des Açores prévu au mois de mai a créé plusieurs défis qui ont dû être surmontés pour que la double affiche avec le Rally Serras de Fafe e Felgueiras puisse être maintenue. Nous remercions la FIA, fédération portugaise (FPAK), le gouvernement des Açores et les autorités de Fafe et de ses environs d’avoir accepté ces changements, qui ont été effectués dans l’intérêt de l’ERC et des deux épreuves en question. »



« Bien sûr, le Rally Serras de Fafe e Felgueiras est maintenant programmé à la même date que la manche finlandaise du Championnat du Monde des Rallyes de la FIA, ce qui est une conséquence inévitable de la nature fluide du calendrier international du sport automobile résultant de la pandémie de Covid-19. Cependant, nous sommes totalement convaincus que ces deux événements bien établis, qui se déroulent de part et d’autre de l’Europe avec un décalage horaire de deux heures, connaîtront tous deux un grand succès. »

ERC Stratieva vise une 12 participation au Barum Czech Rally Zlin ERC pour la 50e édition de celui-ci IL Y A 17 HEURES

ERC Des documents clés concernant le Rallye Liepaja ERC publiés IL Y A 17 HEURES