La toute nouvelle catégorie Rally3 de la FIA, adoptée par le Championnat Junior ERC de la FIA comme catégorie de base à partir de 2021, constitue une étape plus logique pour les pilotes passant du Rally4 au Rally2 et ne doit pas être négligée.

Le Rally3 propose de courir en quatre roues motrices à un prix plus accessible et se situe entre le Rally4 et le Rally2 sur la pyramide sportive des rallyes de la FIA.

Richard Millener, directeur de l’équipe M-Sport Ford World Rally Team, est un fan du nouveau règlement du Rally3, que la branche polonaise de l’entreprise a adopté avec la Ford Fiesta Rally3, première voiture construite pour cette catégorie.

“Le Rally3 est une très bonne catégorie”, a déclaré Millener. “Beaucoup de gens voudront toujours passer du Rally4 au Rally2 parce que c’est une catégorie très différente. Mais le Rally3 va permettre d’atténuer ce saut et permettre également aux gens de passer par un demi-palier [depuis les deux roues motrices] ainsi que d’améliorer leurs notes et la façon dont ils travaillent lorsque la voiture devient plus rapide.”

“Une année en Rally3 pourrait certainement vous faire progresser davantage qu’une année de Rally2 [après le Rally4] ou même une deuxième année de Rally2 pour vous amener là où vous devez être. Cette étape du Rally3 pourrait vraiment réduire cette période [vers le Rally2].”

“Mon conseil à la majorité des personnes qui passent par le Rally4 est de ne pas sauter le Rally3 maintenant. Ça va être une catégorie très intéressante et les performances de la voiture sont très prometteuses.”

La saison 2021 de l’ERC doit débuter par le 77e Rallye de Pologne, du 18 au 20 juin.

