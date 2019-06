Le débutant en ERC Žala veut “emmener l’énergie de la Lituanie” en Pologne

Vaidotas Žala va chercher à transposer au 76e Rallye PZM de Pologne, à la fin du mois, le rythme impressionnant qui a été le sien pour ses débuts en Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Copilote par Andris Mālnieks le Letton, Žala le Lituanien a terminé sept spéciales dans le top 6 sur le Rallye de Liepāja le mois dernier, pour sa première apparition en ERC. Il aurait sans aucun doute joué une place parmi les cinq premiers du général sans une crevaison coûteuse en temps dans la troisième spéciale de ce rapide rendez-vous sur terre.

Žala veut poursuivre sur sa lancée quand il disputera le Rallye de Pologne pour la première fois également, du 28 au 30 juin.

“Le Rallye de Liepāja a été un apprentissage assez dur”, dit-il. “On a été un peu malchanceux [le premier jour] mais on a pu engranger autant de kilomètres que possible et j'ai de l'espoir pour qu'au Rallye de Pologne, nous puissions en accumuler et progresser. Je ne connais pas ce rallye mais c'est la porte à côté pour moi et j'espère pouvoir y emmener la bonne énergie de Lituanie.”

