Le Junior ERC Hokkanen est content de retrouver la terre

Miika Hokkanen est impatient de faire ses débuts sur le PZM Rallye de Pologne cette semaine, car ils seront synonymes de retour sur sa surface préférée.

Le champion R2 de Finlande 2017 a été performant sur les trois rendez-vous asphalte qu'il a courus dans le Championnat FIA ERC Junior des moins de 27 ans (Under 27) soutenu par Pirelli, mais il admet préférer les manches sur terre.



“Je suis impatient de retrouver la terre après les différents rendez-vous sur asphalte de l'ERC, et particulièrement de le faire au Rallye de Pologne avec des spéciales rapides et fluides similaires à celles de Finlande”, dit-il.“À cette époque de l'année, la météo va aussi jouer un grand rôle, suivant qu'il pleuve ou pas. J'espère qu'on pourra faire un résultat qui reflète notre rythme après deux abandons de suite pour raison mécanique.”



Reeta Hämäläinen copilotera Hokkanen dans sa PEUGEOT 208 R2 du Saintéloc Junior Team.

