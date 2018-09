Le Junior ERC Mareš satisfait pour ses débuts en R5 sur terre

Filip Mareš s'est dit “satisfait” de sa cinquième place dans la catégorie FIA ERC Junior des moins de 28 ans au PZM Rallye de Pologne, pour sa première participation sur terre avec une voiture de type R5.

Le pilote de de l'ACCR Czech Rally Team et diplômé de l'ERC Junior Under 27 a surmonté plusieurs challenges – dont un souci d'amortisseur avant-droit le dimanche matin – et montré des progrès tout au long du week-end sur la ŠKODA Fabia R5 du Kresta Racing qu'il partageait avec son copilote Jan Hloušek.

“La première matinée a été très difficile pour moi mais le feeling [dimanche après-midi] était d'un autre niveau de mon point de vue en termes de confiance et de ce qu'il fallait pour un rallye terre”, dit Mareš. “Sur la fin, on a assuré en raison de l'écart avec Tomasz Kasperczyk [derrière eux]. On a apprécié les spéciales et tout le rallye, et on est satisfaits du résultat. Je me suis clairement amélioré sur la deuxième boucle et je sais où trouver des secondes par rapport aux plus rapides, mais cela prendra un peu de temps.”

