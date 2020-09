Âgé de 19 ans, Jeets a connu le succès en karting avant de décider qu’il allait suivre les traces de son père Raul Jeets en rallye, mi-2018, puis de passer en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA la saison dernière.



Pour sa première participation de 2020 au Rallye de Liepāja le mois dernier, Jeets a pris la quatrième place de la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli, au volant d’une Ford Fiesta R2T, avec son expérimenté copilote Kuldar Sikk.



“Nous avons fait quelques erreurs, avons eu quelques problèmes, mais j’ai attaqué fort et globalement, ça s’est bien passé pour moi”, a dit l’Estonien.



Raul Jeets était aussi en action au Rallye de Liepāja et s’est classé dixième, avec une Škoda Fabia R5, parmi les pilotes engagés en ERC. Les Jeets Sr et Jr disputeront le Rallye d’Estonie à la fin de cette semaine.