Le leader ERC2 Remennik d’attaque après une panne de direction assistée

Sergei Remennik, qui mène actuellement la catégorie ERC2 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes au Liepāja, a connu une fin de neuvième spéciale mouvementée avec une panne de direction assistée.

Une fuite s'est développée sur le système de direction assistée de la Mitsubishi Lancer Evolution X de Remennik, dans les deniers instants de l'ultime spéciale de la matinée, du liquide s'échappant du moteur sur la ligne d'arrivée.

Le pilote Russian Performance Motorsport a rapidement identifié le problème, qui ne l'a pas empêché de poursuivre sa route sur les trois dernières spéciales du rallye.

“On a perdu la direction assistée mais la voiture bouge encore, alors on va continuer. Notre équipe va essayer de réparer à l'assistance. J'espère qu'on aura la direction assistée car sans elle, je ne suis pas très à l'aise”, a expliqué Remennik.

Au volant de sa lourde voiture de série, Remennik va connaître en effet une dernière boucle difficile s'il ne dispose plus de direction assistée, comme l'expérience le lui a appris en ERC.

“J'ai eu une mauvaise expérience au Rallye des Canaries, où on a fait la moitié du premier jour sans direction assistée. Mais ce sera plus facile ici car [aux Canaries] ça serpente dans les montagnes et sur goudron. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que j'ai ressenti !”

Remennik est actuellement 15e du classement général à seulement 0''9 du champion* ERC2 de cette année, Tibor Érdi Jr, passé ce week-end de la catégorie production à une ŠKODA Fabia R5. Érdi ne vise pas les points ERC en Lettonie.

*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

