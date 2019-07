Le leader Gryazin sort de la route à Rome en ERC

Nikolay Gryazin est sorti de la route alors qu'il menait le Rally di Roma Capitale, le champion ERC1 Junior 2018 ayant manqué un virage et heurté un arbre dans la deuxième spéciale.

Le pilote russe prévoyait d’engranger davantage d'expérience sur asphalte en ERC cette année, se servant de sa récompense pour avoir remporté le titre ERC1 Junior 2018 pour courir à Rome et enchaîner avec le Barum Czech Rally Zlín du mois prochain.

Mais Gryazin n'a pas atteint l'arrivée de la deuxième spéciale, se loupant à un freinage alors qu'il attaquait pour conserver la tête du rallye, et heurtant un arbre quelques virages avant l'arrivée de Roccasecca - Colle San Magno.

“On poussait et à l'endroit où on est sortis, il y avait de la poussière étrange sur la route, dont je ne me souvenais pas. Je n'ai pas roulé dessus mais les roues se sont complètement bloquées”, a expliqué Gryazin.

“On a essayé de relâcher les freins, ça n'a pas aidé et on est juste allés droit dans l'arbre. On a cassé la rambarde et endommagé l'arceau.”

“On ne continuera pas sur ce rallye. C'est fini ici pour nous. Quand on essaie de pousser, c'est normal que ce type d'accident arrive, mais j'espère que ça ne se reproduira plus.”

D'autres incidents de moindre importante se sont produits, la même épingle piégeant Hiroki Arai (STARD) et Vojtěch Štajf (ACCR Czech Rally Team) qui ont effectué un demi-tête-à-queue et perdu quelques secondes.

Andrea Crugnola a hérité du commandement après le crash de Gryazin et porté son avance sur le double champion ERC Giandomenico Basso (Loran SRL) à 4.9s en signant le meilleur chrono dans cette seconde spéciale.

Luca Rossetti (FPF Sport SRL), lui-même triple champion ERC, a bondi de la sixième à la troisième place, dépassant le champion ERC en titre Alexey Lukyanuk (Saintéloc Racing) et Simone Campedelli (Orange 1 M-Sport Rally Team). Ce dernier a subi une crevaison en coupant un virage.

Umberto Scandola (Hyundai Motorsport N) complète désormais le top 5 suite au retard pris par Campedelli.

