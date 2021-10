Le P1 Racing Fuels Podium Challenge 2021 s’est poursuivi au Rallye de Hongrie, le week-end dernier.

Il récompense les trois premiers du classement en ERC1 et ERC2, sur toutes les manches du championnat, avec des bons de carburant qui peuvent être échangés contre du carburant de course P1 XR5 lors des rendez-vous suivants, aidant ainsi les concurrents à réduire davantage le coût de la compétition.



Dans les deux catégories, les pilotes gagnants ont reçu 150 litres de carburant, tandis que les pilotes classés deuxième et troisième en ont reçu 100 et 50 respectivement. Voici un rappel de qui a gagné quoi :



FIA ERC1 :

1 Mads Østberg (NOR)/Torstein Eriksen (NOR) Citroën C3 Rally2 : 150 litres

2 Miko Marczyk (POL)/Szymon Gospodarczyk (POL) Škoda Fabia Rally2 Evo : 100 litres

3 András Hadik (HUN)/Krisztián Ketrész (HUN) Ford Fiesta Rally2 : 50 litres



FIA ERC2 :

1 Javier Pardo (ESP)/Adrián Pérez (ESP) Suzuki Swift R4lly S : 150 litres

2 Dmitry Feofanov (LVA)/Normunds Kokins (LVA) Suzuki Swift Rally2 Kit : 100 litres

3 Victor Cartier (FRA)/Fabien Craen (FRA) Toyota Yaris Rally2 Kit : 50 litres

