Après la spectaculaire spéciale ACI Roma de Caracalla dans les rues de la Ville éternelle, hier soir, l’itinéraire de samedi propose six secteurs chronométrés pour une distance de 64,18 kilomètres, les choses sérieuses commençant sur cette troisième manche du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021.

Les équipages se dirigeront d’abord vers l’ouest de Fiuggi avec les 7,25 kilomètres de Rocca di Cave dont le départ est prévu à 9h53 heure locale. La spéciale suit le même itinéraire qu’en 2019 et 2020 avec les cinq premiers kilomètres comportant 18 épingles à cheveux en montée vers Rocca di Cave. Les deux derniers kilomètres jusqu’à l’arrivée à Capranica - Prenestina sont plus fluides.Avec une section de liaison de seulement 1,50 kilomètre vers l’ES2, Rocca Santo Stefano, il n’y a pas de répit. La spéciale de 19,70 kilomètres commence à Capranica avec une section initiale très technique et rapide qui comprend également plusieurs changements de rythme jusqu’à Rocca Santo Stefano, avant une descente raide et difficile jusqu’à la ligne d’arrivée.L’ES3, Affile - Bellegra, est longue de 7,34 kilomètres et débute à la sortie du village d’Affile, les équipages empruntant une route très rapide et technique. La deuxième partie est en montée vers Bellegra, avec des vitesses élevées et quelques épingles à cheveux très spectaculaires.Après un regroupement et une assistance à Fiuggi, Rocca di Cave et Rocca Santo Stefano seront répétées dans leur intégralité l’après-midi, mais le second passage dans Affile - Bellegra débutera après 4,40 kilomètres, pour des exigences de retransmission en ligne, et se déroulera sur une distance de 2,94 kilomètres.Rocca di Cave 2 (7,25 km) à partir de 14h16 CET sur Facebook et YouTube à partir de 17h30 CET sur Facebook et YouTubeSantopadre – Arpino 1 (21,17 km) à partir de 9h49 CET sur Facebook et YouTube Fiuggi – Guarcino 3 (19,87 km) à partir de 17h15 CET sur Facebook et YouTube