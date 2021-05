Les organisateurs du Barum Czech Rally Zlín ont publié le Rally Guide de leur épreuve qui fera cet été son retour très attendu en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

Ce 50e Barum Czech Rally Zlin, initialement prévu en août dernier, avait été reporté pour cause de COVID-19 mais il est prévu comme quatrième manche de la saison ERC 2021 du 27 au 29 août.

La publication du Rally Guide est un nouveau pas important dans l’organisation de ce rendez-vous sur asphalte, qui est aussi une manche du championnat tchèque, et plus de détails sont disponibles en cliquant externalICIhttps://www.czechrally.com/en/26740n-drivers-rally-guide-1None.

