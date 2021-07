La bataille pour l’or en FIA ERC3 au Rally di Roma Capitale s’est décidée lors de la dernière spéciale, Pep Bassas a remportant la victoire sur sa Peugeot 208 Rally4 du Rallye Team Spain.

Suivi par l’équipe portugaise The Racing Factory, Bassas a battu Jean-Baptiste Franceschi (Toksport Renault Clio Rally4) de 2,7s. Aléjandro Cachon a terminé troisième sur une autre Peugeot du Rallye Team Spain.

« C’est incroyable, c’est un très, très bon travail de l’équipe, d’Axel mon copilote, mais c’est complètement fou, ce qui s’est passé, et je suis vraiment désolé pour Alejandro Cachón qui n’a pas gagné l’ERC3 Junior pour 0,1s – un peu plus d’attaque et il aurait pu le faire », a déclaré Bassas. « Je suis très heureux pour l’équipe, The Racing Factory, ce sont de très bons points pour le championnat et au Barum, nous espérons pouvoir faire mieux. La lutte a été incroyable aujourd’hui. »

Franceschi n’a devancé Cachon que de 0,1s et s’est assuré les honneurs de l’ERC3 Junior soutenu par Pirelli après que les deux hommes ont échangé leurs positions à plusieurs reprises durant la dernière journée.

Sami Pajari, quatrième au volant de sa Ford Fiesta Rally4, a préservé ses chances de titre après des problèmes de freins et de confiance pour l’une de ses rares participations sur asphalte. Łukasz Lewandowski a marqué de nouveaux points en ERC3 sur son Opel Corsa Rally4.

Martin László, qui était troisième à un moment en ERC3 Junior, s’est retrouvé sixième à la suite d’une crevaison. Adrienn Vogel complète le top 10 de l’ERC3 derrière Nick Loof, Andrea Mabellini, vainqueur en Clio Trophy by Toksport WRT, et Paulo Soria.

Daniel Polášek, cinquième, a percuté un arbre dans la dernière spéciale. Norbert Maior, un autre Junior ERC3, était dans la lutte pour le podium quand il a dû s’arrêter avec une roue cassée.

