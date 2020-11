Au volant d’une Ford Fiesta Rally4 en pneus Pirelli et aux côtés de son copilote Kauri Pannas, Torn avait initialement terminé en dauphin de Bassas au Rally Islas Canarias mais il est passé devant quand l’Espagnol et été disqualifié après l’arrivée.

“ Ça a été une nouvelle leçon difficile pour nous sur goudron et nous devons conserver toutes les informations pour l’avenir, car nous y manquons vraiment d’expérience” , a réagi Torn, dont le double titre ERC3/ERC3 Junior était acquis avant même le début du rallye**. “Nous avons vu ce qu’il nous faut améliorer et nous en sommes satisfaits.”

Torn était plus proche de Bassas au départ de la deuxième étape qu’à l’arrivée, mais il a perdu du temps en raison d’une sortie de route dans l’ES12.

“Nous avions quelques soucis avec les notes et la forte pluie, ce n’était pas facile sur le goudron mouillé”, a-t-il expliqué. “Il y a eu un endroit où nous avions une note trop optimiste, nous avons heurté le rail et sommes restés bloqués. Heureusement, nous sommes revenus sur la route et avons pu atteindre l’arrivée.”