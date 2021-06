Nikolay Gryazin s’est immobilisé dans la Spéciale de Qualification de la première manche du Championnat d’Europe FIA des Rallyes 2021 après que le radiateur de sa Volkswagen Polo GTI R5 se soit bouché.

Le triple vainqueur en ERC a signalé le problème après un passage dans une ornière dans le « virage le plus mou »du parcours.

« Le premier virage sur la terre, c’est le plus mou de ce rallye, un virage vraiment mou », a expliqué Gryazin. « Dans le premier et le deuxième passage au shakedown, il n’y a pas eu de problème, mais en qualification, même si j’ai essayé de l’éviter, il y avait beaucoup de terre et ça a juste bloqué le radiateur, donc nous avons décidé de nous arrêter pour nettoyer le radiateur et continuer. »

Le retard pris par Gryazin signifie qu’il prendra le départ de la première étape du 77e Rallye ORLEN de Pologne en dehors du top 30 avec son copilote Konstantin Aleksandrov.

