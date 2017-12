L’épreuve de Zlin remporte les suffrages

Des représentants des médias de pays incluant la Belgique, la République Tchèque, la France, l'Italie, la Pologne, le Portugal et le Royaume Uni ont désigné le Barum Czech Rally Zlin meilleure épreuve du Championnat d'Europe des rallyes FIA ERC 2017.

L'épreuve 100% asphalte, pilier de l'ERC depuis sa refonte en 2014, a terminé devant l'Azores Airlines Rallye et le Rally di Roma Capitale dans un vote très serré.



Basé en Moravie du Sud, dans la cité universitaire de Zlin, à 300 km au sud de la capitale tchèque, Prague, le rallye est unique en raison des nombreuses bosses et parfois le caractère endommagé de la surface de la route.



Pour ajouter au challenge, plusieurs spéciales présentent des passages ultra rapides au milieu de forêts denses et des averses soudaines sont toujours possibles. Si la météo peut sembler difficile à prévoir, de nombreux fans se pressent pour suivre l'action, surtout lors de la spéciale d'ouverture de nuit, la Zlin Superspecial stage.



L'édition de cette année s'est avérée marquante pour plusieurs raisons : Marijan Griebel est devenu le premier champion du nouveau championnat ERC Junior Under 28, Aleks Zawada est parti en tête-à-queue et décroché la victoire en ERC Junior Under 27, alors que le héros local Jan Kopecky (photo) a décroché sa sixième victoire.



Le Rallye de Chypre, le Rally Islas Canarias et le SEAJETS Acropolis Rally ont également reçu des votes. Rendez-vous sur FIAERC.com dimanche pour découvrir le moment de l'année choisi par les médias.