L’ERC recrute Petr Linhart

Petr Linhart, coordinateur et manager d'équipe très respecté mais aussi organisateur, apportera sa connaissance, son expérience et son enthousiasme au Championnat d'Europe FIA des Rallyes dans un nouveau rôle passionnant en 2019.

Linhart, universellement connu sous le surnom de Pluto, a été recruté par le promoteur de l'ERC, Eurosport Events, en tant que Directeur de la Compétition.

Sous la responsabilité directe du Coordinateur de l'ERC, Jean-Baptiste Ley, Linhart gérera tous les aspects liés à l'engagement des pilotes et des équipes, sera l'interlocuteur direct des concurrents sur les rallyes en et dehors, conseillera les pilotes et équipes engagés pour la première fois en ERC, et aidera au bon déroulement du championnat.

Jean-Baptiste Ley, Coordinateur de l'ERC, déclare :“Nous sommes très contents d'accueillir Pluto comme Directeur de la Compétition de l'ERC. En Pluto, nous avons recruté un individu dont la passion pour le championnat et l'implication à long terme en ERC pour travailler avec les pilotes, les équipes et les organisateurs, font le choix parfait pour un rôle très occupé et très important.”

Linhart ajoute : “Je suis très content de rejoindre l'équipe organisatrice de l'ERC de façon officielle après avoir travaillé de façon rapprochée avec elle depuis de nombreuses années dans les fonctions précédentes. L'ERC me passionne et je veux vraiment que son succès perdure. Je vais mettre toute ma connaissance et mon enthousiasme dans ce rôle et je suis impatient de commencer.”

Le Tchèque prendra officiellement ses nouvelles fonctions le 1er janvier 2019.

Photo : Chris Rawes/Rawcast Media

