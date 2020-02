Les anciens pilotes ERC Junior s’illustrent en Suède

Plusieurs anciens pilotes du FIA ERC Junior étaient en pleine forme lorsque le championnat du monde s'est rendu en Suède le week-end dernier.

Jari Huttunen, dauphin de l'ERC3 Junior en 2017, a remporté la catégorie World Rally Championship 3 avec la dixième place au général. Filip Mareš, champion ERC1 Junior en titre, a fait ses débuts au niveau mondial et a signé une belle sixième place dans sa catégorie pour son premier rallye hivernal.



Nikolay Gryazin a fini sixième de sa catégorie alors que Tom Kristensson (photo) devançait Mārtiņš Sesks et Ken Torn en championnat du monde junior pour assurer un top 3 composé d'anciens pilotes ERC3 Junior.



Établi en 2014 en tant qu'initiative commune d'Eurosport Events, promoteur de l'ERC, et de la FIA, instance mondiale du sport automobile, l'ERC Junior représente une plateforme extrêmement compétitive pour les pilotes qui visent l'élite du rallye en partant d'un niveau national. Depuis 2017, l'ERC Junior est divisé en deux catégories selon l'âge des pilotes et les performances des voitures.



L'ERC1 Junior est réservé aux pilotes nés à partir du 1er janvier 1992 et pilotant des Rally2. L'ERC3 Junior est consacré aux pilotes nés à partir du 1er janvier 1993 et pilotant des Rally4 ou des Rally5 avec des pneus Pirelli.



Voici le calendrier de l'ERC1 Juior et de l'ERC3 Junior :



Manche 1 : Azores Rallye (terre), 26-28 mars

Manche 2 : Rally Islas Canarias (asphalte), 7-9 mai

Manche 3 : Rally Liepāja (Lettonie, terre), 29-31 mai

Manche 4 : 77e Rally Poland (terre), 26-28 juin

Manche 5 : Rally di Roma Capitale (asphalte), 24-26 juillet

Manche 6 : Barum Czech Rally Zlín (asphalte), 28-30 août

