Les as de l’ERC célèbrent 2018 à Paris

Les pilotes de pointe du Championnat d'Europe FIA des Rallyes se sont retrouvés à Paris hier soir (3 décembre) pour célébrer la saison 2018.

Un tour en péniche sur la Seine a fourni le décor idéal pour cet événement organisé par le promoteur de l'ERC, Eurosport Events, et qui a accueilli près de 150 invités dont les pilotes titrés ainsi que des représentants des équipes, du championnat et de ses partenaires.

Le Coordinateur de l'ERC, Jean-Baptiste Ley, a déclaré : “C'était un grand privilège d'accueillir de si nombreux membres de la famille ERC à Paris non seulement pour célébrer la saison 2018 et honorer les pilotes et les équipes, mais aussi pour se rappeler toutes les belles histoires, l'action et tous les efforts qui, combinés avec le soutien de nos partenaires, ont contribué à faire du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2018 un grand succès. Et si nous tirons un trait sur 2018, le dur travail est bien entamé pour faire que la saison 2019 soit encore meilleure.”

Le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2018 s'est déroulé sur huit manches et les concurrents suivants ont été honorés à Paris :

CHAMPIONNAT D'EUROPE FIA DES RALLYES ERC1 :

Pilote : ALEXEY LUKYANUK (RUSSIE), Russian Performance Motorsport, Ford Fiesta R5

Copilote : ALEXEY ARNAUTOV (RUSSIE)

Pilote classé deuxième : NIKOLAY GRYAZIN (RUSSIE), Sports Racing Technologies, ŠKODA Fabia R5

Copilote classé deuxième : YAROSLAV FEDOROV (RUSSIE)

Pilote classé troisième : BRUNO MAGALHÃES (PORTUGAL), ARC Sport, ŠKODA Fabia R5

Copilote classé troisième : HUGO MAGALHÃES (PORTUGAL)

CHAMPIONNAT D'EUROPE FIA DES RALLYES ERC2 :

Pilote : TIBOR ÉRDI JR (HONGRIE), Érdi Rallye Team, Mitsubishi Lancer Evolution X

Copilote : GYÖRGY PAPP (HONGRIE)

Pilote classé deuxième : SERGEI REMENNIK (RUSSIE), Russian Performance Motorsport

Copilote classé deuxième : MARK ROZIN (RUSSIE), Mitsubishi Lancer Evolution X

Pilote classé troisième : JUAN CARLOS ALONSO (ARGENTINE), RMC Motorsport

Copilote classé troisième : JUAN PABLO MONASTEROLO (ARGENTINE), Mitsubishi Lancer Evolution X

CHAMPIONNAT D'EUROPE FIA DES RALLYES ERC3 :

Pilote : MĀRTIŅŠ SESKS (LETTONIE), ADAC Opel Rallye Junior Team, Opel ADAM R2

Copilote : RENĀRS FRANCIS (LETTONIE)

Pilote classé deuxième : TOM KRISTENSSON (SUÈDE), ADAC Opel Rallye Junior Team, Opel ADAM R2

Copilote classé deuxième : HENRIK APPELSKOG (SUÈDE)

Pilote classé troisième : EFRÉN LLARENA (ESPAGNE), Rally Team Spain, PEUGEOT 208 R2

Copilote classé troisième : SARA FERNÁNDEZ (ESPAGNE)

CHAMPIONNAT FIA ERC JUNIOR UNDER 28 :

Pilote : NIKOLAY GRYAZIN (RUSSIE), Sports Racing Technologies, ŠKODA Fabia R5

Pilote classé deuxième : CHRIS INGRAM (GRANDE-BRETAGNE), Toksport WRT, ŠKODA Fabia R5

Pilote classé troisième : FABIAN KREIM (ALLEMAGNE), ŠKODA AUTO Deutschland, Fabia R5

CHAMPIONNAT FIA ERC JUNIOR UNDER 27 :

Pilote : MĀRTIŅŠ SESKS (LETTONIE), ADAC Opel Rallye Junior Team, Opel ADAM R2

Pilote classé deuxième : TOM KRISTENSSON (SUÈDE), ADAC Opel Rallye Junior Team, Opel ADAM R2

Pilote classé troisième : EFRÉN LLARENA (ESPAGNE), Rally Team Spain, PEUGEOT 208 R2

CHAMPIONNAT D'EUROPE FIA DES RALLYES PAR ÉQUIPES :

Première position : ADAC OPEL RALLYE JUNIOR TEAM

Deuxième position : SAINTÉLOC JUNIOR TEAM

Troisième position : RUSSIAN PERFORMANCE MOTORSPORT

ERC LADIES’ TROPHY :

Pilote : EMMA FALCÓN (ESPAGNE), ARC Sport, Citroën DS3 R3T

Pilote classée deuxième : CATIE MUNNINGS (GRANDE-BRETAGNE), Saintéloc Junior Team, PEUGEOT 208 R2

Pilote classée troisième : TAMARA MOLINARO (ITALIE), Ford Fiesta R5

COUPE DES NATIONS ERC :

Première position : ADAC OPEL RALLYE JUNIOR TEAM

Deuxième position : RALLY TEAM SPAIN (RFEDA)

Troisième position : ACCR CZECH TEAM

Sous réserve de confirmation et d'approbation par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, la saison 2019 s'ouvrira avec le Rallye Azores Airlines des Açores du 21 au 23 mars, et comprendra sept autres rendez-vous.

*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

