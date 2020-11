Les pilotes et pilotes couronnés sont, de gauche à droite : Aaron Johnston, Oliver Solberg (pilote champion ERC1 Junior), Alexey Lukyanuk (pilote champion ERC1) et Alexey Arnautov, Zoltán Csökö et Tibor Érdi Jr (pilote et copilote champions ERC2) ainsi que Kauri Pannas et Ken Torn (copilote champion ERC3 et pilote champion ERC3/ERC3 Junior).